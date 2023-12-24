عبد المنعم السيد: مليون مواطن يدخلون سوق العمل سنويًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء، يهدف إلى تحسين المعيشة وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لببرنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك انخفاض في حجم الحاصلات الزراعية على مستوى العالم بنسبة 31%.

وأشاد بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى والنجوع وتحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، موضحًا أن الدولة تعمل على تحفيز الاستثمار.

وتابع: "هناك من 900 ألف إلى مليون مواطن مصري يدخلون سوق العمل سنويًا وهناك حاجة لتوفير فرص عمل لهم من خلال العمل على التوسع في المشروعات القومية لتقليل نسب البطالة".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يحاول دائمًا إيجاد مشروعات وتحسين الخدمات وتقليل معدل البطالة سنويًا وهذا الشغل الشاغل له، وقد وضح هذا من خلال الاجتماعات التي يقوم بها.

وتابع أن تخارج الدولة من بعض المشروعات كان استجابة للمستثمرين في الداخل والخارج لأن المنافسة كانت صعبة، ولذا يتم العمل على تمكين القطاع الخاص ليكون له اليد العليا في الاستثمارات والتنمية.

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