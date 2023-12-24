شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة قضايا الدولة توقع بروتوكول تعاون مع الرقابة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون، اليوم الأحد بين هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول. حضر حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية . والدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين. وسماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع. ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني. المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة. المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني.

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e71dc826-084a-4e14-924d-2eb558eafcfc المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد. صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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