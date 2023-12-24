محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مساء اليوم الأحد مقر الكنيسة الكاثوليكية بالجيزة لتهنئة الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

قدم محافظ الجيزة التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد داعياً المولى أن يعيدها على مصر وشعبها بالأمن والرخاء تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته لتهنئة الحضور على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق المحافظ خلال الزيارة إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور سيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة والدكتور سمير أبو الخير مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالجيزة، وبحضور القس ميلاد ونس راعى مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة والقس فرنسيس وجدى وإيهاب منصور وابتهال الطوخى وزكى عباس أعضاء مجلس النواب وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.