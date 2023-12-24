ضبط صاحب مكتب مقاولات وسائق بتهمة غسل 47 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران :

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تورط صاحب مكتب مقاولات وسائق فى غسل 47 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية بمحافظة سوهاج .

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب مقاولات سائق ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة سوهاج لقيامهما بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات طرق غسل الاموال عن طريق قيامهما بـ شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أعمال الغسل بـ 47 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.