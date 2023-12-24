أمن الجيزة يحسم لغز جثة سيدة داخل شقة إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حسمت تحريات ومعاينة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي ملابسات العثور على جثة سيدة داخل شقة بإمبابة شمال الجيزة.

في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بمساكن البلدية.

انتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية، وعثر على جثة "عزة.ع." 36 سنة، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وأن الوفاة طبيعية نتيجة حالة مرضية.

أودعت الشرطة بقيادة الرائد محمد سعودي رئيس المباحث، الجثة ثلاجة مستشفى إمبابة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.