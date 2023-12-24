ضبط شخص غسل ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية نشاط صاحب مكتب توكيلات غسل اكثر من ربع مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك مكتب توكيلات تجارية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات طرق غسل الاموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية - السيارات والدراجات النارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.