لماذا تفضل مصر زراعة العنب والزيتون وتستورد الذرة؟.. عباس شراقي يكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن مصر واقعة في أكبر منطقة صحراوية في العالم وهي الصحراء الكبرى في القارة الأفريقية.

وتابع شراقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر الأولى عالميا في الجفاف ولكن نهر النيل غير الطبيعة الجغرافية لمصر، مؤكدًا أن مصر تحتاج لإنتاج غذاء بنفس كميات المياه السابقة لـ 105 ملايين مصري إضافة لـ 10 ملايين ضيف.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على إنتاج سلالات عالية الإنتاجية ومنخفضة الاستهلاك للمياه، مشيرا إلى أن مصر من أفضل 10 دول في إنتاج المحاصيل الزراعية.

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، سبب انخفاض القمح والذرة في الخارج مقارنة بمصر بدرجة تصل للنصف، لأنهم يعتمدون على الأمطار في الري وبالتالي تكون التكلفة منعدمة.

واختتم الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أنه بإمكان مصر إنتاج ذرة تغطي كافة الاحتياج المحلي، ولكن تفضل زراعة العنب والزيتون لتصديره واستيراد الذرة، لأن تصدير الغالي واستيراد الرخيص يجعل هناك فائض.

...