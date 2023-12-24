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رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر كانت الوطن الآمن فى ميلاد السيد المسيح

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القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد، بحضور القس استيف وندرك، راعي الكنيسة، والمهندس نشأت مجلع، المشرف العام على الكنيسة، وذلك بمشاركة 200 عضو من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الجنسيات الأجنبية المتعددة.

 

وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام،.

 

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات  والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".

 

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الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 

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احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،


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الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 

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احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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