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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر كانت الوطن الآمن فى ميلاد السيد المسيح والان مع تفاصيل الخبر
وهنأ رئيس الطائفة الإنجيلية جميع الحضور بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيًا لمصر والعالم الفرح والسلام،.
وأضاف الدكتور القس أندريه زكي خلال خطاب الاحتفال: "ولد السيد المسيح في مجتمع من التحديات والخوف والصعوبات، ومصر كانت الأرض الجديدة والوطن الآمن في ميلاد السيد المسيح، والميلاد بداية فرح وسلام، أصلي اليوم معكم من أجل سلام مصر العالم من ومن أجل العيش المشترك".
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
احتفال كنيسة المجتمع هليوبوليس بعيد الميلاد المجيد،
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