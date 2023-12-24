شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مصليًا لمصر: نصلي أن يمنح الله بلادنا سلامًا وبركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية لأجل مصر في قداس عيد الميلاد المجيد قائلًا: نصلي أن يمنحنا الله سلامًا وبركة، وهنأ رئيس الأساقفة الشعب بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات لفترة رئاسية جديدة.

وتابع في عظة القداس: أقدم شكر خاص لكل رجال الشرطة الذين بذلوا جهداً كبيراً لنحتفل بعيد الميلاد، وردد رئيس الأساقفة: نصلي لأجل مصر فنحن نعيش بناء مشروعات عملاقة فالدولة تعيش نهضة هائلة على جميع الأصعدة فلنرفع صلواتنا للسماء من أجل ذلك ولأجل أن نبقى أمنين وسط ظروف العالم من حولنا.

وأعرب رئيس الأساقفة عن شكره للرئيس السيسي وللحكومة المصرية التي تقود طفرة في الرخاء وتبني إنجازات ضخمة.