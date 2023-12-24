شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك: نرفع صلواتنا من أجل وقف الحرب والدمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسيّة للأقباط الكاثوليك، التهنئة بعيد الميلاد المجيد إلى المطارنة والأساقفة، وإلى القمامصة والقسوس الرهبان والراهبات المكرسين والمكرسات والشمامسة، وجميع أبناء الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر.

وتابع بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال عظته بقداس عيد الميلاد" نحتفل اليوم بعيد الميلاد المجيد، ميلاد يسوع المسيح، كلمة الله الذي تجسّد وصار بشرًا وعاشبيننا. أتينا في هذا المساء المبارك لنجدّد إيماننا بالمحبّة ونرفع صلواتنا من أجل وقف الحرب والدمار وتخفيف آلام ضحاياها ونشر الأمل في بناء السلام،مضيفا عندما نتأمّل مشهد عيد الميلاد، نحن مدعوون للانطلاق في الرحلة الروحيّة، منجذبين إلى تواضع ذاك الذي صار إنسانًا للقاء كلّ إنسان. ونكتشف أنّهيحبّنا لدرجة أنّه يتّحد بنا، حتى نتمكّن نحن أيضًا من الاتّحاد به.

واستطرد: فى عيد الميلاد يدعونا المسيح أن نتمثّل به وأسلوبه هو لا يُعلن عن ذاته بوسائل القوة البشريّة ولا غنى العالم وإنّما بالحضور والتخلّى، فإنّ مجد اللهوعظمته يتجلّى فى تنازله وتخلّيه، وهذا هو أسلوب يسوع المسيح الذي به خلّص العالم، وهكذا يواصل الله خلاص العالم فيسوع المسيح يتخلّى فيتجلّى فيالأسرار، في الكلمة المقدّسة، في شركة المؤمنين ليأخذ ضعفاتنا وخطايانا مانحًا إيّانا حبّ الله ورحمته اللا متناهية.

وذكر خلال كلمته: لذا فإنّ فقر المسيح هو أعظم من كلّ غنى عالمى، ولكنّ غنى الله هذا لا يمكن أبدًا أن يمرّ من خلال أشخاص مملوئين من ذواتهم، متكبّرين،وإنّما دومًا وفقط من خلال أشخاص عرفوا كيف يتجرّدون ويتخلّون بحريّة على المستوى الشخصيّ والجماعيّ، يحركهم روح المسيح، ونحن عـلى مـثال مـعلمنا،مدعوين أن نـقتدي بمن خـلّصنا آتـيًا إلينا وشـاركـنا حياتنا "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له". أخذ طبيعتنا البشريّة ليرفعها ويشركنا في حياته الإلهيّة. يدعوناالمسيح إلـي مـشاركـته والـتمثّل بـه فـي فـقره المُغْني، أن نشاركه روح البنوّة ونـصیر به ومعه أولاد الله.

ويترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر قداس عيد الميلاد المجيد لهذا العاممساءاليومالأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرىالقبة،والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.