شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس الكنيسة الكاثوليكية تدق احتفالًا بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت الأن أجراس الكنيسة الكاثوليكية بتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر، القداس بكاتدرائية مدينة نصر القداس لهذا العام مساء اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الموافق الأحد، وتستقبل الكنيسة صباح غدا الاثنين 25 ديسمبرالمهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، والذييأتى على رأس المهنئين محافظ القاهرة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة وعدد منالوزراء وكبار رجال الدولة.

قال الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك إن عيد الميلاد من أجمل الأعياد لأنه يتجمع فيه الجميع ففيه تتجمع عائلة المصريين، مقدما الشكر لجميعالحضور من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وتابع الأنبا إبراهيم إسحاق خلال استقباله الضيوف المهنئين بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر أن يرد التهنئة للجميع قائلا: " كل سنة وإحنا كلناطيبين"