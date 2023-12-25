شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إكسترا نيوز: وفد من الأمم المتحدة يزور معبر رفح الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من العريش، إن معبر رفح شهد نشاطاً معتاداً وملموساً بشكل يومي من الجهات المصرية المعنية لحركة الدخول من الجانب المصري إلى الفلسطيني على مدار الساعة، لكن هناك عدداً من السيارات التي كانت محملة بالمواد الغذائية أعادتها إسرائيل مجددا، وأبلغت بأن يوم السبت هو إجازة بالنسبة للمعابر الخاصة بها.

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك أخباراً تُتَنَاوَل عن زيارة ستتم خلال يوم الثلاثاء المقبل لوفد من الأمم المتحدة معني بالإسراع بدخول المساعدات بأكثر من الرتم القائم حاليا لشدة الاحتياج بشكل ضروري في قطاع غزة.

ولفت أن هذه الزيارة مهمة، لأنها ستكون الزيارة الثالثة بالنسبة لوفود الأمم المتحدة، والتي بدأت بالأمين العام للأمم المتحدة، ثم الوفد الخاص بأعضاء مجلس الأمن، ثم هذه الزيارة التي ستجرى الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن حركة العبور من معبر رفح كانت اليوم ضئيلة للغاية، حيث عبرت 70 شاحنة فقط، و22 مصاباً انتقلوا من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري، رغم استنفار كل المؤسسات الصحية المصرية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المصابين.