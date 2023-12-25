شكرا لقرائتكم خبر عن هل تجوز التحية بصباح الخير؟.. أمين الفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال احد المتابعين على منصات قناة الناس، حول حكم مقولة صباح الخير وتصبح على خير؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، للرد على أسئلة السوشيال ميديا، المذاع على فضائية "الناس": "إحنا بنعمل من الحبة مشكلة كبيرة، فالإمام أحمد قال له أحد تلاميذه كيف أصبحت؟.. وكانت العرب تقول عم صباحا، فالأفضل والسنة والثواب هى قول السلام عليكم، ففيها ذكر لله".

واستكمل: "لكن قول صباح الخير أو صبحك الله بالخير، أو تصبح على خير ليست حراما".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.