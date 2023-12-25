شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 25/12/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:02 م

موعد صلاة العشاء 6:24

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 2:45

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:27 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12

موعد صلاة الظهر 11:51 م

موعد صلاة العصر 2:37 م

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء 6:19 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00

وقت صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:49 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:08 م

موعد صلاة العشاء 6:25