المؤبد والمشدد لتشكيل عصابي لاتهامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على عاطل والمشدد من ١٠ لـ ١٥ سنة على آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، بدائرة قسم شرطة المرج.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي قسم شرطة المرج عدة بلاغات من الأهالي بقيام مجموعة من العاطلين بمزاولة نشاط خارج عن القانون، حيث يقوم التشكيل بتوزيع المواد المخدرة على متعاطي المخدرات.

وجاء في البلاغات المقدمة ما يفيد بتردد مجموعة من المجهولين على أحد المنازل المملوكة لعاطل وبرفقته اثنين آخرين من زملائه.

على الفور؛ تشكل فريق من البحث بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لجمع التحريات اللازمة والمعلومات السرية والتي أفادت أن المنزل مملوك لشخص يدعى (خ. ع)، ٣٩ سنة، عاطل، يحمل كارت إجرامي وسبق اتهامه بعدد من قضايا الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، ويتردد على المنزل بشكل يومي كل من (غ. خ)، ٣٣ سنة، عاطل و(ح. ك)، ٣٣ سنة، عاطل، يحملان كارت إجرامي سرقة بالإكراه.

وبمراقبة المنزل تبين تردد عدد من الأشخاص المجهولين على المنزل خاصة في ساعات متأخرة من الليل، ويقومون بعمليات تبادل مشبوهة واستصدرت المباحث إذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل.

وبتفتيش المنزل ألقي القبض على المتهمين الثلاثة بداخله وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة ما بين (٢٠٠ جرام جوهر الحشيش - كمية من الهيروين تزن ٣٥٠ جراما - ١٥٠٠ قرص مخدر من عقار الترامادول - وكمية من مخدر الشابو والآيس)، جميعها مغلفة ومقسمة ومعدة للتوزيع.

بالإضافة إلى العثور على ماكينتين واحدة لكبس وتقطيع الحشيش وأخرى لطحن الأقراص المخدرة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط متهم رابع مستقلا دراجته البخارية لتوزيع المواد المخدرة على متعاطي المخدرات وعثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ ٢٥٠٠ جنيه وهواتف محمولة وسلاح ناري (فرد خرطوش محلي الصنع) وعدد من الطلقات.

وبمواجهته؛ اعترف بتكوين تشكيل عصابي مع المتهمين الثلاثة السالف ذكرهم لترويج المخدرات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتي قضت عليه والمتهمين بالأحكام سالفة الذكر.