أديب عن سبب رفضه التقدم لدخول موسوعة جينيس: مش بتاع الحاجات دي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يحاول إقناعه أنه يقدم في موسوعة جينيس كونه أكثر مذيع قدم ساعات عمل على الهواء، معلقا: "بس أنا مش بتاع الحاجات دي".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن البعض يرفض أن يفصح أنه يشاهد برنامجه.

وتابع مقدم الحكاية: "في ناس مش بتقول أنها مش بتتفرج عليا ودي أكتر حاجة ضحكتني، ويقولك أصلي شفت برنامج عمرو أديب وأنا في الصيدلية"، لافتا إلى أن مُشاهد برنامجه متميز حيث أنه لا يتلقى نفس المحتوى الذي يتابعه المشاهدون في البرامج الأخرى.

وأكد أديب، أن مُشاهد برنامج الحكاية من العيار الثقيل وليس سهلا ومطلعا على الأحداث، متابعا: "تذكروني عندما لا أكون موجودا"، مشددا على أن إدارة القناة لم تملي عليه يوما ما يقوله أو ما يبتعد عنه في برنامجه.