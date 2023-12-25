شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح منزل كوبرى 15 مايو اتجاه المهندسين بعد انتهاء الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور الجيزة، بدء من الساعة 12 ليل الإثنين، فتح منزل كوبرى 15 مايو اتجاه جامعة الدول العربية بعد انتهاء أعمال التطوير، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت منزل كوبرى 15 مايو بشكل كلى وهو المؤدى إلى شارع جامعة الدول العربية بداية من الساعة 12 صباح أمس الأحد الموافق 24/12/2023 وحتى الساعة 12 ليلاً اليوم الإثنين الموافق 25/12/2023 واكنت الأعمال على مدار 24 ساعة، حيث تم تحويل حركة سير المركبات إلى المنزل المؤدى إلى شارع أحمد عرابى ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه ميدان سفينكس وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.