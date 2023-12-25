شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى تصل لـ8 ببعض المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة بكل الأنحاء حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الجمعة المقبل 29 ديسمبر 2023 كما يلى:
الإثنين 25 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة
الثلاثاء 26 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة
الأربعاء 27 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 09 درجة
جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
الخميس 28 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
الجمعة 29 ديسمبر :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14 درجة
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 08 درجة
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14 درجة
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