شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الطائفة المارونية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية ، القداس الاحتفالي بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية القديس يوسف المارونية ، وشاركه عدد من الآباء الكهنة: نادر جورج ، نبيل هب الريح ، جو طيره ، جورج خطار .

وقدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من تراتيل الميلاد بقيادة الأب جورج خطار، وشكر مطران الكنيسة المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى أرسل برقية تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد والذى أناب عنه السيد محمد عاطف امين عام رئاسة الجمهورية، والعميد أيمن موسي مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وهنأ المطران جورج شيحان الرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية، وتجديد الثقة له، لإستكمال بناء الجمهورية الجديدة والتي رسخت لبناء الانسانية واحترام الاخر والتنوع ، كما نصلي من اجله ومن اجل كل المسؤولين السياسيين والعسكريين.

وقال المطران جورج شيحان عند ميلاد المسيح- النور الذي يخرق الظلمات : يمحي الكابة والحزن واليأس ، ويحرر أسرى الذات وأسري البشر والأيديولوجيات . نوره يشعل الإيمان ، وينعش الرجاء، ويملأ الدنيا محبة . فتمت نبوءة اشعياء " الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، وعلي الساكنين في بقاع الظلام أشرق عليهم نور " ( أش ٩:١) .

وأضاف "شيحان" خلال الكلمة التي القاها مساء اليوم ، يسعدني في هذه المناسبة أن اعرب لكم باسم أبرشية القاهرة المارونية وأقدم أطيب التهاني وأخلص التمنيات بميلاد المسيح، مخلص العالم وفادي الإنسان، بهجة القلوب ورجاء الشعوب . فنهتف معا : " ولد المسيح، هللويا" .



استقبال مطران الطائفة المارونية الحضور



مطران الطائفة المارونية يستقبل الحضور



جانب من قداس الطائفة المارونية