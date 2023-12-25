شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تشطيبات محطة 22 بمونوريل شرق النيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صورا توضح تقدم أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة رقم 22 بمونوريل شرق النيل، والتي تقع بالعاصمة الإدارية، والذى يعمل بشكل تجريبى بدون جمهور، والممتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر.

ويمتد مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية، من محطة الاستاد بمدينة نصر، حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويضم 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) .

ويسهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.