نشرة منتصف الليل| رسائل وزير الري بعد وقف مفاوضات سد النهضة.. وتصريحات بشأن ظهور متحور كورونا الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة وسقوط الأمطار على هذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، النشرة الأسبوعية لحالة الطقس للفترة من اليوم الأحد حتى السبت المقبل.

وتوقعت تكوّن شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا في الصباح الباكر أيام الإثنين والثلاثاء والسبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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هل ستصبح مصر دولة جليدية بسبب التغيرات المناخية؟.. عباس شراقي يوضح

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، أن التغير المناخي ظاهرة تحدث للكرة الأرضية على فترات منتظمة مثل الصيف والشتاء

وتابع شراقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مدة الشتاء الكبير في العصر الجليدي 90 ألف سنة، مشيرًا إلى أن آخر عصر جليدي انتهى من 11 ألف سنة وحدث بعد ذلك ارتفاع في درجة الحرارة تصل إلى درجة واحدة كل ألف سنة.

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مصر لن تسمح بالإضرار بأمنها المائي.. رسائل وزير الري بشأن وقف مفاوضات سد النهضة

واصل الوفد المصري المسؤول عن مفاوضات سد النهضة، الكشف عن الأسباب المتعلقة بوقف التفاوض.

وخرج الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية الري، بعدد من الرسائل؛ نستعرضها كالتالي :

- أحذِّر أديس أبابا من الإضرار بالأمن المائي؛ لأن مؤسسات الدولة المصرية لن تسمح بذلك.

- مصر تراقب عن قرب ما يحدث في سد النهضة .

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هل تشهد غزة هدنة جديدة في القريب؟.. أستاذ علوم سياسية يوضح

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس ، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أن مصر دائما ما تقف بجوار الفلسطينيين والدفاع عن القضية الفلسطينية عبر تاريخها.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية\ مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن هناك خطوات وترتيبات تجرى حاليا من أجل الوصول إلى هدنة جديدة أو وقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشيرًا إلى الحديث الدائر عن هدنة مؤقتة لمدة شهر.

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هل ظهر متحور كورونا الجديد في مصر؟.. تاج الدين يوضح

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن زيادة نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذه الفترة أمر طبيعي، ويحدث كل عام.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فيروس كورونا لم يختفي، وتظهر متحورات جديدة له كل فترة، موضحا أن متحور كورونا الجديد "JN1" يتصف بسرعة الانتشار، منوها بأن الإصابات الموجودة في مصر الآن عبارة عن التهابات بالجهاز التنفسي وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام نتيجة طبيعة الجو.

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حددتها الأرصاد.. مناطق تتعرض لشبورة كثيفة وأمطار غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الإثنين، حيث يشهد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الإثنين طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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