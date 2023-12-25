شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر
1 - تم إنشاء مزرعة المواشي بجمعية التلين منيا القمح محافظة الشرقية المقامة على مساحة 30 فدان 2- المزرعة تستوعب حوالى 2500 رأس ماشية.
2 - مجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان
تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاته .
3 - المحجر البيطري يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة
4 - مشروعات التى تقوم بها الدولة تهدف الى تدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى .
5 - الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية و انتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه
6 - تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين.
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