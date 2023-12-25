شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 140 مشروعا بتكلفة 386 مليون جنيه بقرية أبو صير فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الوحدة المحلية، بقرية ابو صير الملق التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ عدد من المشروعات خلال العشر سنوات الأخيرة، غيرت حياة المواطنين فى ثلاثة قرى تتبع الوحدة المحلية، وهى أبو صير، معصرة أبو صير، النواميس.

وشهدت القرى الثلاثة، تنفيذ 140 مشروعًا بتكلفة 385 مليون جنيه لخدمة نحو 60 ألف نسمة من سكان القرى الثلاث.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها، 8 مشروعات فى قطاع التعليم، 8 مشروعات فى تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، 24 مشروعًا فى قطاع الكهرباء، 16 مشروعات فى التموين، 17 مشروعا فى الطرق، 19 فى الصحة، 16 فى التموين، 37 فى التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن قرية أبو صير الملق، التابعة لمركز الواسطى، ضمن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها فى مراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا.