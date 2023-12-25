هل تجوز التحية بـ صباح الخير؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال احد المتابعين على منصات قناة الناس، حول حكم مقولة صباح الخير وتصبح على خير؟.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، للرد على أسئلة السوشيال ميديا، المذاع على فضائية "الناس": "إحنا بنعمل من الحبة مشكلة كبيرة، فالإمام أحمد قال له أحد تلاميذه كيف أصبحت؟.. وكانت العرب تقول عم صباحا، فالافضل والسنة والثواب هى قول السلام عليكم، ففيها ذكر لله".

واستكمل: "لكن قول صباح الخير او صبحك الله بالخير، أو تصبح على خير ليست حراما".