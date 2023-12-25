شكرا لقرائتكم خبر عن العمل تطلق منظومة إلكترونية للتدريب المهنى لإعداد عامل فنى بمستوى عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة العمل لإطلاق مشروع "مهني 2030"، بالاشتراك مع القطاع الخاص بهدف تطوير منظومة التدريب المهنى لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة تنمية مهارات الشباب، وربط خطط تدريبهم بإحتياجات سوق العمل، وترسيخ ثقافتهم نحو العمل الحر والإعلاء من قيمة العمل مع التركيز على المهن المستقبلية والحرفية.

ويضم المشروع خطة للتحول الرقمى فى 3 محاور رئيسية، أولها: إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية من مراكز التدريب، والمُدربين ،والمُتدَربين"، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني بـ 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.

أما المحورين الآخرين للتحول الرقمى، فهما: منظومة إلكترونية لقياس مستوى المهارة، ووحدة لإدارة المنظومات الإلكترونية، بالتزامن مع تنمية وتطوير الكوادر البشرية من خلال 100 مراقب ترخيص، و100 مراقب جودة تدريب، وإنشاء 50 مركزا لقياس المهارة، و100 مركز تدريب خاص، و500 مدرب مرخص، وذلك على مستوى الـ27 محافظة، ويستهدف البرنامج تدريب 31 ألف متدرب موزعين على "3 آلاف متدرب من خطة الوزارة، 27 ألف متدرب خاص، و1000 متدرب من ذوى الإعاقة".

وسيصدر عن البرنامج أدلة متعددة بشأن التدريبات المهنية،: دليل السلامة والصحة المهنية، دليل جدارات لـ50 مهنة، دليل تقييم المتدرب، ترخيص مراكز التدريب، ترخيص المدرب، 50 حقيبة تدريبية، فضلا عن إنشاء بنك للأسئلة والمراجعات، وتنظيم ملتقى سنوى لمراكز التدريب، ومعرض سنوى لمنتجات المتدربين، ومؤتمر دولى للتدريب المهنى، وملتقى سنوى للمتدربين.

ويستهدف برنامج "مهني 2023"، إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة لمصر، ليشارك في بناء الجمهورية الجديدة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "،بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، ويستهدف المشروع الشباب ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".

وسيضم المشروع عدة تخصصات، من بينها: أعمال المساحة والإنشاءات، إدارة الأ‘مال والسكرتارية، الصحافة والإعلام، تكنولوجيا المعلومات، مساعد الخدمات الصحية، الخدمات البترولية وحفر الآبار، السياحة والفنادق، التبريد والتكييف، الصناعات الغذائية، الهندسة الإلكترونية، التفصيل والحياكة، التربية والرعاية المنزلية، وذلك لتغطية 27 محافظة، من خلال 50 مركز تدريب وقياس مهنى، و500 مدرب، و50 برنامج مهنى، و27 ألف متدرب.