مصدر بـ "المحطات النووية": لم يتم تحديد موعد الصبة الخرسانية للوحدة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بهيئة المحطات النووية، إنه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية في مطروح ، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء الموعد أكثر من مرة وآخرها كان محددًا له ١٩ نوفمبر الماضي، تزامنا مع عيد الطاقة النووية الثالث الذي تم تأجيله بسبب أحداث فلسطين.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن معدلات تنفيذ المشروع النووي تسير بخطي منتظمة، خاصة بعد الانتهاء من تركيب أول معدة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى يوم 6 أكتوبر الماضي تزامنًا مع عيد النصر.

واستقبلت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموقع المحطة النووية بالضبعة زيارة تفتيشية، خلال الفترة 30 - 31 يوليو 2023 من ممثلي هيئة الرقابية النووية والإشعاعية واستشاريها (VO-Safety) للتحقق من جاهزية الهيئة لبدء أعمال الإنشاءات للوحدة النووية الرابعة.

تأتي هذه الزيارة كأحد الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة، والتي تم خلالها الاطلاع على الوثائق التصميمية المعتمدة اللازمة لبدء تنفيذ الأعمال، والتحقق من توافقها مع كافة المتطلبات التنظيمية.

وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مايو الماضي، عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية، وهو الأمر الذي يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.