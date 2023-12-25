شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارة الرى للتعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة بموسم الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أبرز تكليفات وزير الرى:
1- إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة.
2 - تنفيذ خطة تطهيرات الترع قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
3- متابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ، ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل 2024.
4- عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات.
5- متابعة يوميه للمساحات المنزرعة بالمخالفة بإستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها.
6- التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار بالمخالفة.
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