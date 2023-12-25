شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعداد جامعة حلوان لامتحانات نهاية التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة حلوان استعدادتها لأعمال الامتحانات لنهاية الفصل الدراسى الأول، وفيما يلى تفاصيل استعدادات الجامعة لعقد الامتحانات: -

تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة (إدارات ووحدات الجامعة المختلفة)، وتم فحص المسجلين أول بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها ، وتم ترشيح الاسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقاً للأعداد المطلوبة.

وفيما يخص جداول الامتحانات، تم استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد ايامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات.

توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

أماكن عقد الامتحانات وهى مبنى الامتحانات وبها 120 لجنة، ومبنى المعامل والفصول تم تخصيص 6 مدرجات بواقع 87 لجنة، تخصيص 18 مدرج.

وايضا تم إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية (السجن – المستشفيات).

- تجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

فيما يخص الامتحانات الإلكترونية تم إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحى والكليات المدرجة حديثاً التى بها امتحانات إلكترونية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.