"شيماء" تطلب خلع زوجها: "بيسبني لوحدي ويبات بره البيت بالأسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "شيماء. خ"،33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، تطالب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها "بيسبني ويبات برة البيت بالأسبوع".

تقول "شيماء" في دعواها: ارتبط منذ 7 أشهر فقط بزوجي "خ. م" الذي يكبرني بـ 3 سنوات، بعد ترشيحي له من قبل بعض المعارف.

أشارت الزوجة خلال أوراق الدعوى: بعد الزواج فوجئت بأنه لم يريد الزواج مني وأنه وافق على الزواج مني إرضاءً لوالدته، فهو يرتبط بعلاقة عاطفية مع إحدى السيدات.

أوضحت الزوجة: زوجي يعاملني معاملة سيئة فهو يترك المنزل لفترات طويلة "بيسبني ويبات بره البيت بالأسبوع".

أضافت الزوجة: حاولت إقناع زوجي بضرورة التغير في معاملته لكنه لم يبدي أي استجابة؛ لذا لم يكن أمامي سبيلًا سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع بعد رفضه إنهاء هذه العلاقة بالطلاق.

يختتم الزواج: بالفعل لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى قضائية حملت رقم 1380لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.