شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تساعد على زيادة روح العمل الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن إقامة هذه المسابقات توضح مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل، وتعمل على زيادة روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

وجاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي: حصول الطالب (أحمد رجب أحمد) كلية الخدمة الاجتماعية على المركز الأول، والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كلية العلوم على المركز الثالث.

فى حين جاءت نتيجة بطولة الطالبات كالتالى: فوز الطالبة (مورين ميلاد ) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول، والطالبة (مارينا صبري) كلية الآداب بالمركز الثاني ، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث.

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.

وقام بتنظيم هذه البطولة عمرو جلال مسؤول قسم الألعاب الفردية أحمد إبراهيم أحمد عبد الناصر، تحت إشراف هشام رفعت القائم بعما أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.