شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون لخريجي حقوق شبين الكوم والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم النيابة الإدارية إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، من خريجي كلية الحقوق بجامعة "شبين الكوم"، وكلية الحقوق بجامعة "السادات" من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وحددت الهيئة إجراءات سحب وتقديم الملفات المتقدمين بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.