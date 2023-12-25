شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: توصيل المياه لـ 74 أسرة من الأولى بالرعاية فى العياط وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الشركة من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإيجابية مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى توصيل المياه لـ63 أسرة بقرية كفر عمار بمركز العياط، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، فيما شهدت قريتي منية الرقة والرقة البحرية بمركز أطفيح توصيل مياه الشرب لـ11 أسرة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية، يأتي بعد إجراء مسوحات مجتمعية لتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وأبحاث ميدانية لدراسة الحالات الاجتماعية للأسر لضمان توصيل المياه للمستحقين.