شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جداول امتحانات الترم الأول بالمدارس لتعريف الطلاب بالمواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية والإدارات المدارس بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى أماكن ظاهرة بالمدارس لتعريف الطلاب بمواعيد امتحانات المواد الدراسية وبداية ونهاية الاختبارات، إضافة إلى توفيرها على صفحات المدارس والمديريات، مؤكدة أن غياب الطالب عن تقييمات الفصل الدراسي الأول تخفض درجاته بشكل كبير وتؤثر على تقييمه.

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات في الفترة من الثلاثاء 2 يناير حتى الأربعاء 10 يناير ، وامتحانات النقل الإعدادي وما يعادله ( المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين)من الثلاثاء 9 يناير حتى الإثنين 15 يناير المقبل وامتحانات الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء 9 يناير حتى الأحد 24 يناير.