شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كلية الإعلام جامعة عين شمس بالمركز الثاني بمسابقة المبادرات المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بالمركز الثانى بمسابقة المبادرات المجتمعية من إجمالى 39 فريق على مستوى الجامعة، ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، والدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتدور فكرة المبادرة حول نشر الوعي بالثقافة الرياضية لتحقيق إحدى أهداف رؤية مصر 2030 بالحصول على صحة جيدة لكل فرد، وتشكل الفريق الفائز من أربعة طلاب هم كارين إبراهيم وشهد زاهر عبد العظيم وعمر عادل وعبد الرحمن أحمد.

وشاركت كلية الإعلام بعدد أربعة مجموعات لأفكار مبادرات مختلفة تهم المجتمع المصري، وتتضمن أفكار المبادرات لفرق كلية الإعلام (التوعية بالثقافة الرياضية - منتجاتنا فخرنا التشجيع على استهلاك المنتج المصري - أهمية التعليم الصناعي - مشروع الصحة النفسية).