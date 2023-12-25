شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ 10 يناير.. جدول امتحانات الترم الأول لأولى إعدادى بالجيزة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، لطلاب الصف الأول الإعدادي بعد تعديل المواعيد، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 10 يناير 2024 وتستمر على مدار أربعة أيام لتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وذلك على النحو التالي:

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم السبت 13 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

-يوم الإثنين 15 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وأكدت المديريات التعليمية، أن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتشمل المستويات المعرفية المختلفة " البسيطة والمتوسطة والعليا"، مضيفة أنه تم التنبيه أيضا على اللجان الفنية المسئولة عن وضع الأسئلة بضرورة أن تكون جزئيات الامتحان واضحة من حيث الصياغة وواضحة وإجاباتها لا تحمل أي لبس أو غموض خاصة في الأسئلة الاختيار من متعدد وأن تكون البدائل على كل سؤال مرتبطة بفهم السؤال والمستهدف من نواتج التعلم الخاصة به.