شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: تدمير 28 طائرة مسيرة من أصل 31 أطلقتها روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات المعنية فى أوكرانيا، تدمير 28 طائرة مسيرة من أصل 31 أطلقتها روسيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

أبدى منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خشيته من انتصار روسيا في الصراع الأوكراني إذا لم يحشد الاتحاد الأوروبي كل قدراته، فيما تبادلت القوات الروسية والأوكرانية إسقاط المسيرات، فيما وجه الجيش الروسي ضربات قوية للجانب الأوكراني.