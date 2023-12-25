تحذير من منخفض جوي.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين.

وأفادت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، بحدوث تقلبات جوية في البلاد خلال الأيام السابقة، حيث تأثرت البلاد بالرياح والعواصف الترابية والأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت منار غانم إلى حدوث تغير في الأحوال الجوية اليوم، حيث سترتفع درجات الحرارة وتكون أعلى من المستوى الطبيعي وتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 22 درجة، متوقعة أن تنخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث ستكون الصغرى 13 درجة أو أقل.

وبشأن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، أشارت منار غانم إلى أنه من المتوقع حدوث أمطار خفيفة اليوم وغدًا، ولكن من الأربعاء حتى الجمعة سيتأثر البلاد بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة.

وأوضحت عضو الأرصاد الجوية أن هذه الأمطار ستكون حاضرة في المناطق الداخلية والقاهرة، ولكنها لن تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية، ومن المرتقب أن تترافق هذه الأمطار مع نشاط في سرعة الرياح.