البصل بـ 18 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر الخليج 365 قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء:

- الطماطم بـ 10 جنيهات.

- البطاطس بـ 20 جنيه.

- البصل الأبيض بـ 18جنيها.

- الكوسة بـ16 جنيها

- الجزر بـ 10جنيهات.

- بطاطا بـ10 جنيهات

- الخيار بـ 16 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

- الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

- الفلفل الألوان بـ 20 جنيها .

- الليمون بـ 16 جنيها.

- جوافة بـ 21 جنيها.

- يوسفي بلدي 13.5 جنيه

- الموز البلدي بـ 18 جنيها.