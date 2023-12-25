منها "البنسلين".. تحذير من هيئة الدواء بشأن "اختبار الحساسية" للمضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل الحصول على المضادات الحيوية، مشددة على أن الاختبار يتم بواسطة مختص وفي مؤسسة صحية يتوفر فيها وسائل إنقاذ الحياة.

يأتي ذلك بعد رصد عدد من حالات الوفاة بين الأطفال خلال الفترة الماضية جراء الحصول على مضادات حيوية دون إجراء اختبار حساسية.

وقالت الهيئة في منشور توعوي: "ضروري تعمل اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية، ومنها المضادات اللي بتحتوي على البنسلين؛ لأنها ممكن تتسبب في حدوث أعراض شديدة في بعض الأحيان، وتهدد حياة المريض".

وأضافت: "الاختبار يتم من خلال مقدم الرعاية الصحية المختص، وفي مؤسسة صحية يتوفر بها وسائل الإنقاذ في حال حدوث الحساسية".

وشددت الهيئة على أن الاختبار يكون قبل تناول المضادات الحيوية، وخاصة مجموعة البنسلين وعائلتها، مثل "السيفالوسبورينات والكاربابينيمات والمونوباكتام".

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