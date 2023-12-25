شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات التكنولوجية.. برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى التعليم التكنولوجي باهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس السيسى، وهو ما انعكس على استحداث مسار الجامعات التكنولوجية، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والوسائط التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير العالمية ويدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وبدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.

وتقدم جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).

- جامعة برج العرب التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد).

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر- تكنولوجيا الخدمات الفندقية – تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).

- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

- جامعة مصر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية - تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي- تكنولوجيا الميكانيكا - تكنولوجيا السيارات - تكنولوجيا الملابس الجاهزة - تكنولوجيا التبريد والتكييف - تكنولوجيا المعلومات - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - الصناعات الخشبية - الصناعات الهندسية - التكنولوجيا الإلكترونية - التكنولوجيا الكهربية - صناعات الغزل والنسيج - الصناعات الغذائية - السياحة والنقل).