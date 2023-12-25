شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعات التكنولوجية.. برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الدراسي 2022/2023، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الجامعات التكنولوجية الثلاث (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) التي بدأت الدراسة بها منذ عام 2019.
وتقدم جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية، برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات - تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).
- جامعة برج العرب التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد).
- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).
- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحرى والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).
- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر- تكنولوجيا الخدمات الفندقية – تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).
- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).
- جامعة مصر التكنولوجية تُقدم برامج دراسية تشمل (تكنولوجيا الكهرباء والخلايا الكهروضوئية - تكنولوجيا التصنيع الميكانيكي- تكنولوجيا الميكانيكا - تكنولوجيا السيارات - تكنولوجيا الملابس الجاهزة - تكنولوجيا التبريد والتكييف - تكنولوجيا المعلومات - تكنولوجيا الصناعات المعدنية - الصناعات الخشبية - الصناعات الهندسية - التكنولوجيا الإلكترونية - التكنولوجيا الكهربية - صناعات الغزل والنسيج - الصناعات الغذائية - السياحة والنقل).
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