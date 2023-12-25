شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر ليالى الحرب دموية فى غزة.. رويترز: القصف مستمر حتى فى عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئولو صحة فلسطينيون إن غارات الاحتلال الإسرائيلى الجوية قتلت 78 شخصا على الأقل فى غزة، فى واحدة من أكثر الليالى دموية فى القطاع المحاصر خلال الحرب المستمرة منذ 11 أسبوعا.

وقالت وكالة "رويترز" إن الغارات الجوية، التى بدأت قبل ساعات من منتصف الليل، استمرت حتى عيد الميلاد اليوم الاثنين. وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل كثفت قصفها الجوى والبرى على مخيم البريج فى وسط غزة.

أعرب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عن أسفه لأن رسالة المسيح للسلام قد غرقت بسبب "منطق الحرب العقيم" فى نفس الأرض التى ولد فيها.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن 70 شخصا على الأقل قتلوا فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة المغازى وسط قطاع غزة، مضيفا أن العديد منهم نساء وأطفال.

ونشر الهلال الأحمر الفلسطينى لقطات تظهر جرحى أثناء نقلهم إلى المستشفيات. وقال إن الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الطرق الرئيسية، مما يعيق مرور سيارات الإسعاف ومركبات الطوارئ.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل ثمانية فلسطينيين.

وتم طرد الغالبية العظمى من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتقول الأمم المتحدة إن الظروف كارثية.

منذ انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعًا في بداية الشهر، اشتدت حدة القتال على الأرض، مع انتشار الحرب من شمال قطاع غزة إلى كامل القطاع المكتظ بالسكان.

وقال جيش الاحتلال يوم الأحد إن اثنين من جنوده لقيا حتفهما في اليوم الماضي، مما يرفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية في 20 أكتوبر إلى 158