شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية الفحص الذاتى للثدى للكشف عن السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب عمل فحص ذاتى للثدى مرة واحدة شهريا بعد انقضاء الدورة الشهرية وكذلك عند انقطاع الطمث.

وتابعت الوزارة أن الفحص الذاتى للثدى يكشف السرطان بنسبة 25%، حيث يتم عمل الفحص الذاتى بعد انتهاء الدورة الشهرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحى التى تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التى تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.

وأضاف أن الخدمات التى تقدمها الدولة فى مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.