شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الصف الثانى الإعدادى بالجيزة بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023/2024، مراعاة لأعياد الميلاد المجيد، لتبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادي بالجيزة بعد التعديل.

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-يوم الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث رُوعي في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس للأخوة المسيحيين، بجانب عطلة عيد الشرطة)، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا للمواعيد التالية:

أولًا: المرحلة الابتدائية

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع) تبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 10 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024.

أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي

الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.