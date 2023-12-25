شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات الزراعة لمحصول المانجو خلال ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وتمثلت التوصيات التي أعد مادتها العلمية معهد بحوث البساتين في الآتي:
1- التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاشجار حديثة الزراعة التي تم زراعتها في هذا الموسم.
2- المحافظة على انتظام الري خلال موسم الشتاء.
3- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
4- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
5- رش اكس كلوريد النحاس 2.5جم بعد اجراء التقليم الاشجار الكبيرة والتخلص من التكتلات والاكاروسات .
6- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.
7- دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس في باقي الاشجار التي لم يتم دهانها في اكتوبر .
8- جمع كل النواشف والتكتلات والحشائش خارج المزرعة لأنها مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الافرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها بالحرق.
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