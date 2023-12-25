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لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام

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القاهرة - سامية سيد - وضعت مجموعة من التعليمات للحد من تكرار حوادث المارة والمترجلين أثناء تعديه المحاور داخل المدن أو عبر الطرق السريعة وتوجد مجموعة الإجراءات للحد من الحوادث ومن أبرزها: 

 

-الالتزام بالسير أعلى الرصيف للحد من الحوادث 

-الانتباه إلى الإشارات المخصصة لعبور المشاة 

- الالتزام بقواعد السير طبقا لقانون المرور لمنع الحوادث 

- التزام المارة بكبارى المشاة أن وجدت أثناء عبور الطريق 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء العبور.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء السير بالطريق.

- الالتزام بقواعد المرور أثناء التواجد أعلى الطرق.

- الانتباه جيدًا لمناطق العبور عند التقاطع فى حالة الدوران 

- توقع التغييرات المفاجئة فى الطريق والتركيز بشكل جيد 

- عبور المشاة فى الأماكن المضأة ليلا 

-التأكد من خلو الطريق من السيارات أثناء العبور 

-عدم عبور الطريق الإ فى الأماكن المخصصة للعبور خاصة فى الطرق السريعة والصحراوية

- منع العبور المفاجئ للطريق للحد من حوادث اصطدام السيارات أثناء تفادى المترجل أو إصابته أثناء السير

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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