لأول مرة.. نصائح للمترجلين على الأقدام لتجنب حوادث الدهس والاصطدام

القاهرة - سامية سيد - وضعت مجموعة من التعليمات للحد من تكرار حوادث المارة والمترجلين أثناء تعديه المحاور داخل المدن أو عبر الطرق السريعة وتوجد مجموعة الإجراءات للحد من الحوادث ومن أبرزها:

محمد يوسف

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