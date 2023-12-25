غذاء الطبقة الشعبية والمتوسطة.. طلب برلماني بشأن ارتفاع أسعار الأسماك -تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استعرض النائب محمد صبري أبو إبراهيم، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكَّى من أكثر من 20 نائبًا آخرين بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ والتي تناقش طلبَي المناقشة العامة المقدمَين من كل من النائبة الدكتورة هالة كمال، والنائب محمد صبري أبو إبراهيم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، ووضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لا سيما أنه يمثل غذاء للطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر.

وقال النائب إن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية المهمة في مصر؛ حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد إلى نحو 3000 كيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها؛ فإننا نعاني نقصًا في الثروة السمكية بصورة واضحة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

وأوضح أبو إبراهيم أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر؛ فإنه لا تزال المشكلة قائمة.

وطالب مقدم طلب المناقشة العامة النائب محمد صبري، باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات، للمزارع السمكية، وكيفية مواجهة الصيد الجائر.