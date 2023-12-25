أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد: تقلبات جوية في الطقس بعد 48 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء لكن بداية من يوم الأربعاء المقبل، وحتى نهاية الأسبوع يوجد منخفض جوي يؤثر على معظم المحافظات.

وأضافت غانم، أن المنخفض الجوي يتسبب في أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى المناطق الداخلية مثل الوجه البحري والقاهرة، لكنها أمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وتابعت: درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تسجل 22 درجة على القاهرة، بينما تكون الصغرى 14 درجة، محذرة المواطنين بضرورة توخي الحذر لأن الطقس يكون أكثر برودة ليلا.

وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد شبورة مائية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر أثناء السير في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وأكدت: يوجد نشاط رياح خاصة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، لكنها رياح غير مثيرة للرمال والأتربة.

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