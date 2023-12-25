السوق السوداء.. طلب إحاطة يحذر الحكومة من التراخي في مواجهة المتاجرة في الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخي في مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبي، مؤكداً أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة؛ حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيهًا.

وقال حنفي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يجب على الحكومة، اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل مواجهة كل مَن يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصري؛ خصوصًا أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يؤدي مباشرةً إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة في جميع أسعار السلع والخدمات؛ بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.

وأكد النائب ضرورة القضاء نهائيًّا على ظاهرة الاتجار بالدولار في السوق السوداء وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل مَن يحاولون الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال الاتجار في الدولار بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى خطورة هذا الأمر على الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا أن الفرق كبير بين سعر الدولار رسمياً وسعره في السوق السوداء.