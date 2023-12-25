صلاح جاهين.. قنبلة الضحك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تمر اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الشاعر ورسام الكاريكاتير الكبير صلاح جاهين، ففي مثل هذا اليوم من عام 1930، شهد حي شبرا ميلاد واحد من أعظم شعراء العامية في تاريخ مصر.

ويعد صلاح جاهين موهبة استثنائية، طفلاً متعدد المواهب، فهو شاعر ورسام وكاتب سيناريست وممثل، يعتمد على الكوميديا والفلسفة في كل ما يقدم ويبدع، كما أنه يحول كل لحظة إلى كائن حى من البهجة والضحك، رغم أنه كائن مرهف المشاعر والأحاسيس لدرجة أنه أصيب بالاكتئاب الشديد بعد نكسة يونيو.

ومن أهم جوانب شخصية جاهين الإبداعية هو ما قدمه على صفحات الجرائد والمجلات، من كاريكاتير يضج بالضحك وينبض بالكوميديا، خاصة على صفحات جريدة الأهرام.

وتناول جاهين، كل القضايا الشائكة والقاتمة بروح ساخرة وحس فكاهي لطيف، ومنها أزمة المواصلات، وغلاء الأسعار، وكذلك الأزمة الفلسطينية وموقف الدول الكبرى منها، وأيضا المشاكل الاجتماعية والزوجية والعاطفية، ولم ينس مشاكل التعليم والصحة وغيرها.

ألف جاهين ما يزيد على 161 قصيدة، منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة "تراب دخان" التى ألفها بمناسبة نكسة يونيو 1967م، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر.

كما أنتج العديد من الأفلام التى تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبى أنا وفيلم عودة الابن الضال، وعمل محرراً في عدد من المجلات والصحف.