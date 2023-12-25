بحوزتهم 56 كيلو حشيش.. سقوط 7 تجار مخدرات في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الأقصر، الدقهلية، الغربية) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزته

(كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)..وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عنصر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنصورة ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة طنطا ..وبحوزتهما (45 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2320 قرص مخدر- بندقية خرطوش - عدد من الطلقات).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.